Begeleider Fides betrapt zedendelinquent op het kijken naar kinderporno: man vliegt opnieuw achter de tralies Siebe De Voogt

28 april 2020

14u14 0 Beernem Een 49-jarige man uit Kaprijke vliegt alsnog twee jaar achter de tralies voor kinderporno. D.M. kreeg drie jaar geleden een voorwaardelijke straf en moest zich onder meer laten opnemen in het gespecialiseerd centrum Fides in Beernem. Een begeleider betrapte hem er vorige week echter op het kijken naar kinderporno. De voorwaarden van de veertiger werden dinsdagochtend prompt ingetrokken.

D.M. werd op 27 november 2017 door de correctionele rechtbank in Gent veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. Een van de opgelegde voorwaarden van de man was een residentiële opname in het gespecialiseerde centrum Fides in Beernem. De instelling heeft als basisregel dat er geen laptops, gsm’s of notebooks mogen meegenomen worden naar de kamers, maar daar hield D.M. zich niet aan. Een begeleider betrapte hem vorige week tot twee keer toe terwijl hij in het holst van de nacht kinderporno en beelden van kindermisbruik aan het kijken was.

Onmiddellijke intrekking

De veertiger werd na zijn dubbele betrapping de deur gewezen door het centrum. Het Brugse parket ging nog een stap verder en liet de man onmiddellijk opsluiten. Dinsdagmorgen werd in de correctionele rechtbank de onmiddellijke intrekking van zijn voorwaarden gevorderd.

De advocaat van J.M. vroeg de rechter om daar niet op in te gaan. “Mijn cliënt heeft een gedragsstoornis en zoekt die beelden op om een bepaald gevoel op te wekken", pleitte hij. “Hij beseft dat zijn handelingen fout zijn en heeft begeleiding nodig. In de gevangenis kan hij die niet krijgen.” De rechter had echter geen oren naar de elementen van de verdediging en zette het voorwaardelijk gedeelte van de celstraf om naar een effectieve straf.