Beernemse Natuurloop schenkt 500 euro aan vogelopvangcentrum Bart Huysentruyt

30 augustus 2020

09u08 0 Beernem De Natuurloop van Beernem heeft naar jaarlijkse traditie, en dus ook tijdens deze coronatijden, een deel van de winst van vorige editie aan twee goede doelen geschonken.

Dit jaar gaven ze de Kruiderie al een cheque en nu krijgt ook het Vogelopvangcentrum (VOC) in het Provinciaal Domein Bulskampveld een duwtje in de rug. “Het blijft moeilijk werken onder de huidige Covid-maatregelen en giften zijn zeldzaam in deze moeilijke tijd”, motiveren ze hun keuze. “Het bedrag van 500 euro is dan ook heel welkom en zal alvast goed besteed worden aan voeding en installaties.