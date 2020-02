Beernemse gemeenteraad nu ook te beluisteren op YouTube Bart Huysentruyt

26 februari 2020

11u45 0 Beernem De zittingen van de gemeenteraad in Beernem kunnen voortaan digitaal beluisterd worden op een computer of smartphone, dankzij N-VA-raadslid Branco Francois.

De verslagen van de gemeenteraad worden schriftelijk bijgehouden via de notulen. Sinds januari 2019 worden de zittingen ook digitaal opgenomen. De Beernemnaar kan de gemeenteraad zo zelf integraal opnieuw beluisteren. Toch bleek het een hele opgave om de zitting te raadplegen. “Het was niet mogelijk om door- of terug te spoelen”, zegt Branco Francois. “Beernemnaars die bijvoorbeeld een agendapunt op het einde van de gemeenteraad wilden beluisteren, moesten eerst het volledige verslag uitzitten. Door het verslag op YouTube te plaatsen is hier nu een oplossing voor.” Op YouTube wordt een elektronische inhoudstafel geplaatst. Bij ieder punt op de agenda staat het exacte tijdstip vermeld. Luisteraars kunnen zo gemakkelijk het agendapunt in inhoudstafel aanklikken en het bewuste fragment meteen beluisteren.

Het voorstel van het jongste gemeenteraadslid werd positief onthaald. Sinds 26 februari 2020 staat het verslag van de gemeenteraad integraal op YouTube.