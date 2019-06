Beernem wil werk maken van zwemmen in kanaal: “We starten een pilootproject” Bart Huysentruyt

11 juni 2019

10u32 2 Beernem De gemeente Beernem onderzoekt of er tijdens de zomer gezwommen kan worden in het kanaal Brugge-Gent.

Raadslid Vita Van Belleghem (CD&V) richtte de vraag tijdens de gemeenteraad aan schepen van Sport Patricia Waerniers (CD&V). “Ik wil er dankzij de grote vraag echt werk van maken, niettegenstaande het niet gemakkelijk zal zijn”, zegt Waerniers. Die vraag werd weer gesteld tijdens de Kallemoeietriatlon van afgelopen weekend. “Een van de vragen van de jeugdraad was of er een plaats kan voorzien worden waar jongeren in open water kunnen zwemmen en rondhangen”, motiveert Van Belleghem. Ons kanaal lijkt hiervoor geschikt.” Volgens de gemeente is de waterkwaliteit uitstekend. “Maar het kanaal wordt wel druk bevaren”, reageert Waerniers. “Ik zal in overleg treden met de Vlaamse Waterweg, met het oog op het organiseren van een vijftal zwemtrainingevents in het kanaal in het voorjaar en zomer 2020. Om de Vlaamse Waterweg over de streep te trekken en de veiligheid te garanderen, wil ik hierbij strikte voorwaarden hanteren. Zo gaan we een duidelijke afbakening maken, zowel in ruimte als tijd, badmutsen verplichten, een redder voorzien en zorgen voor reddingsboeien. Ik hoop dat de Vlaamse Waterweg hierin meegaat. Als dit pilootproject een succes wordt, kan er in de toekomst misschien nog meer.”