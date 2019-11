Beernem viert 25 jaar buitenschoolse kinderopvang Bart Huysentruyt

14 november 2019

10u26 0 Beernem De buitenschoolse kinderopvang (BKO) in Beernem viert een kwarteeuw bestaan. Op 13 november kregen de begeleidsters een ontbijt aangeboden in koffiehuis Eliana.

“In Beernem hebben wij een sterke, kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang”, schetst schepen van Jeugd Vicky Reynaert (sp.a). “Er zijn 1.232 kinderen uit 816 Beernemse gezinnen ingeschreven. Ouders hoeven, in tegenstelling tot veel andere gemeenten in Vlaanderen, niet op voorhand door te geven wanneer zij gebruik maken van onze kinderopvang. Dat is uitzonderlijk, maar dat vergt ook veel flexibiliteit van onze 27 begeleidsters en onze 4 medewerkers van de dienst kinderopvang.” De komende zes jaar maakt de gemeente 750.000 euro vrij om bijkomend te investeren in personeel en locaties.