Beernem verwelkomt fietsende vader en zoon tijdens tocht naar Denemarken Bart Huysentruyt

02 juli 2019

18u59 0 Beernem Op de markt van Oedelem kregen een vader en een zoon uit Zwevegem een warm welkom van het gemeentebestuur.

Matthias Malfrere (40) en zijn zoon Camiel (13) uit Zwevegem vertrokken zondag 29 juli om met een tandem naar Billund in Denemarken. Camiel heeft een mentale en visuele beperking en papa Mathias wil met de fietstocht de zeldzame stofwisselingsziekte, die daar de oorzaak van is, onder de aandacht brengen. Hun tocht passeerde ook in Beernem. Met een groep collega’s van Matthias, verwelkomde het gemeentebestuur het duo met een warm onthaal op de markt in Oedelem. “We hopen op die manier het goede doel Geweunweg vzw in de picture te plaatsen”, klonk het.