Beernem verdeelt mondmaskers aan alle inwoners vanaf 6 jaar Bart Huysentruyt

26 mei 2020

15u14 0 Beernem Deze week vallen de mondmaskers in de Beernemse brievenbussen. Elke Beernemnaar vanaf zes jaar ontvangt een herbruikbaar stoffen mondmasker.

“We komen opnieuw meer en meer in contact met elkaar. Afstand houden blijft de norm, maar wanneer dit niet mogelijk is, dan biedt een mondmasker extra bescherming. Daarom voorzien we mondmaskers voor onze inwoners”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V), die een bestelling plaatste samen met onder andere de stad Brugge. “We bedelen de mondmaskers samen met de filters die de federale overheid ter beschikking stelt”, zegt hij. “De begeleidende brief bevat instructies voor een goed gebruik van het mondmasker. Een team van medewerkers is nu volop bezig met het verdelen van de mondmaskers en de filters in enveloppen per gezin. Daarna worden ze bedeeld in elke Beernemse brievenbus.”

Levertermijnen

Ook de gemeenten Zedelgem en Jabbeke namen deel aan de groepsaankoop. Na een marktonderzoek op het vlak van prijs, kwaliteit en levertermijn bestelde stad Brugge maar liefst 173.000 mondmaskers voor de inwoners van Brugge, Zedelgem, Jabbeke en Beernem. “Ik wil hiervoor expliciet het bestuur en de medewerkers van stad Brugge bedanken”, aldus nog Sypré. “In tijden van schaarste lopen de levertermijnen al snel op, maar de mondmaskers bereikten ons, zoals afgesproken, in de tweede helft van mei. Door deelname aan de groepsaankoop hebben we de prijs van de mondmaskers bovendien kunnen drukken.”