Beernem stuurt smeekbede naar De Lijn en NMBS: “Laat ons niet in de kou staan” Bart Huysentruyt

14 februari 2020

14u44 0 Beernem De voltallige Beernemse gemeenteraad stuurt een brief naar de Lijn, de NMBS en de vervoerregio Brugge waarin de mobiliteitsbehoeften in de gemeente nogmaals geduid worden. Beernem krijgt in het nieuwe vervoersplan geen halfuurdienst voor de lokale L-trein tussen Brugge en Gent.

“We hadden daar nochtans nadrukkelijk om gevraagd”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Via TreinTramBus, die reeds inzage kreeg in het aangepaste plan, vernamen we dat bovenvermelde maatregel niet weerhouden werd. We betreuren dit sterk en hebben het gevoel dat de reizigers opnieuw in de kou blijven staan.” Ook de busverbinding tussen Brugge en Oedelem, met een halfuurdienst, is niet weerhouden. “Met de brieven aan de NMBS, de Lijn en de vervoersregioraad Brugge willen we het belang van het openbaar vervoer in Beernem nogmaals duiden en willen we blijven ijveren voor een sterk openbaar vervoer”, zegt Sypré.