Beernem stopt subsidies voor Bunkerrock, vzw beraadt zich over toekomst Bart Huysentruyt

04 oktober 2019

10u48 0 Beernem De gemeente Beernem zal de jaarlijkse subsidiëring van Bunkerrock met 9.000 euro niet verlengen.

Dat staat in de nieuwe beleidsnota. Het gratis muziekevenement werd deze zomer voor de zesde keer georganiseerd door de gemeente en vzw De Bunker. Het krijgt sinds 2014 geld voor die organisatie. “Het is niet langer onze taak om dit evenement mee te organiseren”, vindt schepen van Evenementen Patricia Waerniers (CD&V). “Met de komst van lokale initiatieven zoals Hangarfest en In The Garden zijn er kwalitatieve festivals bijgekomen. Door deze evolutie kunnen we eigenlijk stellen dat de gemeentelijke organisatie van Bunkerrock overbodig is geworden. Uiteraard kan de vzw wel doorgaan met de organisatie van Bunkerrock.” De vzw De Bunker betreurt de beslissing. “Als vzw hebben wij steeds financieel bijgedragen aan Bunkerrock, wat veel andere verenigingen niet wisten”, zegt Goran Vanneste. “De eerste jaren waren vaak verlieslatend voor ons. Het is jammer dat net nu Bunkerrock in stijgende lijn gaat, de subsidie wordt afgebroken.” De komende weken valt een beslissing of Bunkerrock volgend jaar onder een andere formule wordt voortgezet.