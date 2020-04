Beernem stelt 10 computers ter beschikking aan kinderen uit kansarme gezinnen Bart Huysentruyt

27 april 2020

08u53 0 Beernem De gemeente Beernem heeft beslist om tien computers in bruikleen te geven aan kansarme gezinnen. Die computers dienen voor preteaching, waarbij ouders hun kroost via de computer les geven.

“Niet iedere ouder kan het zich permitteren om een computer te kopen zodat hun kinderen de lessen digitaal kunnen volgen”, zegt schepen van Sociaal Beleid Vicky Reynaert (sp.a). “Voor mij is het van essentieel belang dat ieder kind gelijke kansen krijgt, en zeker en vast in crisistijden. Wij hebben daarom het initiatief genomen om de directies van alle basisscholen op ons grondgebied te contacteren. Uit onze rondvraag bleek dat er nood was aan computers voor een tiental gezinnen. Na een sociaal onderzoek hebben we beslist om tien computers in bruikleen te geven aan die gezinnen die daar nood aan hebben. Het gaat om vier laptops uit de gemeentelijke ICT-infrastructuur, een laptop die ons geschonken werd, en vijf chromebooks die we voor dat doel zullen aankopen.” Het gaat om een investering van 1.500 euro.