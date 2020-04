Beernem start procedure: boer blijft gemeentelijke gronden gebruiken Bart Huysentruyt

19u38 1 Beernem De gemeente Beernem start een juridische procedure tegen een landbouwer uit het Beverhoutsveld. Hij blijft halsstarrig verder ‘boeren’ op gemeentelijke landbouwgrond. “Dit is grond voor landbouwers onder de 65 jaar”, zegt schepen van Landbouw Claudio Saelens (CD&V).

De gemeente Beernem stelt 330 hectare landbouwgrond ter beschikking aan Beernemse landbouwers. Ze liggen in het Beverhoutsveld, een onaangetast gebied op de grens met Oostkamp. Als de landbouwers de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en geen opvolgers hebben, moeten ze de gronden vrijgeven. Dan worden deze toegewezen aan jonge landbouwers. “Een landbouwer die vorig jaar 65 jaar werd, weigert dat reglement na te leven”, zegt Saelens. “Recent hebben we vastgesteld dat hij de gronden zelfs opnieuw is beginnen bewerken. Via de gemeentelijke diensten vernemen we dat hij wil onderhandelen, maar we hebben nog geen voorstel ontvangen. Daarom starten we nu een juridische procedure op.”

Volgens Saelens is het vooral de bedoeling dat die gemeentelijke landbouwgronden bewerkt worden door jonge landbouwers. “Als je er al een carrière meer dan 40 jaar hebt op zitten, dan heb je al een mooie loopbaan gehad. We zien vandaag dat, mede door de coronacrisis, lokale voedselproductie zeer belangrijk is. Mogelijk zullen de gronden door seizoenspacht nu door derden worden gebruikt. Dit ondergraaft onze doelstellingen volledig. Jammer voor de Beernemse landbouw.”