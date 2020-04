Beernem start met heraanleg Oudezakstraat en Marcel Matthijsstraat Bart Huysentruyt

24 april 2020

08u30 0 Beernem In de gemeenteraad van april is de herinrichting van de Oudezakstraat en de Marcel Matthijsstraat goedgekeurd. Er komt ook een vrijliggend fietspad richting Wingene.

Er komt éénrichtingsverkeer in de Oudezakstraat, richting Knesselarestraat. Daarnaast wordt de Matthijsstraat ingericht als woonerf. Volgens schepen voor Openbare Werken Claudio Saelens (CD&V) is het de bedoeling om het werk onmiddellijk aan te besteden. “Voor de uitvoering mikken we nog steeds om de periode tussen de septemberkermis van 2020 en de aprilkermis van 2021. Al is dit afhankelijk van de weersomstandigheden en de maatregelen rond de coronacrisis. Voorafgaandelijk moeten de nutsmaatschappijen nog een aantal aanpassingswerken uitvoeren.”

Verder werd in dezelfde zitting de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse landmaatschappij en de gemeentes Wingene en Beernem goedgekeurd voor de aanleg van een vrijliggende fietspad richting Wingene. Die werken kunnen in 2021 starten.