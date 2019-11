Beernem sluit nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met Kringwinkel ’t Rad Bart Huysentruyt

08u23 0 Beernem Op de gemeenteraad van 14 november is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Beernem en Kringwinkel ’t Rad goedgekeurd.

De gemeente Beernem heeft al een lange tijd een goede samenwerking met de Kringwinkel, die momenteel gevestigd is in één van de gemeentegebouwen op het Fort. “Met het nieuwe bestuur willen we deze samenwerking graag versterken, en willen we samen met de Kringwinkel nog meer inzetten op hergebruik, sociale tewerkstelling en armoedebestrijding”, zegt schepen van Tewerkstelling Vicky Reynaert (sp.a). “Zo zal de Kringwinkel een container voorzien op ons recyclagepark waarin herbruikbare huisraad kan gedeponeerd worden die dan naar de Kringwinkel kan worden overgebracht. Mensen die vanuit het OCMW doorverwezen worden naar de Kringwinkel kunnen een korting krijgen op de aankoop van goederen, waarbij ook de afbetaling in de tijd gespreid kan worden. Zo kan het OCMW mensen in armoede beter helpen.”