Beernem sluit fietsbrug af en verbiedt fietsen tussen jachthaven en Miseriebocht Bart Huysentruyt

17 april 2020

12u25 0 Beernem De gemeente Beernem neemt extra coronamaatregelen: de fietsbrug wordt afgesloten en er geldt een fietsverbod op het fietspad tussen jachthaven en Miseriebocht.

I”We hebben gemerkt dat de afstand van minstens anderhalve meter niet op alle plaatsen kan gewaarborgd worden, vooral op warme dagen”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Daarom heb ik enkele noodzakelijke maatregelen genomen. De fietsbrug wordt afgesloten voor voetgangers en fietsers. Gebruik de Louisabrug in de plaats. Het stukje fietspad tussen de jachthaven en de Miseriebocht is enkel voorbehouden voor voetgangers. Fietsers moeten omrijden via Sint-Jorisstraat.” Deze maatregelen gelden tot en met maandag en worden daarna geëvalueerd.