Beernem richt Pamperbank op Bart Huysentruyt

23 juni 2019

09u27 0 Beernem In samenwerking met de vereniging Samen Sterker start de gemeente Beernem met een pamperbank.

“De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit het budget van jonge en kwetsbare gezinnen”, zegt schepen van Sociale Zaken Vicky Reynaert (sp.a). “De bedoeling is om luieroverschotten in te zamelen. Gezinnen die een overschot aan pampers hebben, kunnen die binnenkort binnenbrengen in het consultatiebureau Kind & Gezin in Sint-Joris, het Huis van het Kind of in onze locaties van de buitenschoolse kinderopvang. Deze ingezamelde luiers worden vervolgens gesorteerd per maat en in pakketjes van 25 stuks verkocht voor 1 euro in de Kapstok, aan gezinnen die de luiers echt nodig hebben.”