Beernem richt grasplein aan cultuurcentrum in als evenementenplein Paraschol: “Verenigingen kunnen het gratis afhuren” Bart Huysentruyt

08 juli 2020

15u40 3 Beernem De gemeente Beernem tovert het grasplein aan cultuurcentrum De Kleine Beer om tot gratis evenementenplein. Verenigingen en lokale horeca kunnen het plein afhuren voor de organisatie van een activiteit.

Er staat een overdekt podium van 50 vierkante meter en een tent die kan dienen als bar. “We plaatsen 40 parasols op het plein”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Inwoners kunnen een of meerdere parasols afhuren om met hun bubbel deel te nemen aan de activiteiten. We voorzien maximum vijf personen per parasol. Zo geven we onze inwoners de kans om opnieuw samen te komen en te genieten van een optreden en lekker eten.” Het startschot van Paraschol wordt gegeven op zondag 12 juli om 14 uur met optredens van de vrolijke folkband Et Encore en de swingende hitmachine Xqueeze van Beernems talent Tim Saey.

Je kan deze zomer ook in de Beernemse kerken fototentoonstellingen bezoeken. In Het Schepenhuys loopt een expo van Beernems kunstenaar Mathias Claerhout. “We voorzien op drie plaatsen in Beernem een apenparcours van 33,3 meter, samen goed voor 100 meter klim- en klauterplezier”, zegt Sypré. “In diverse wijken plaatsen we tafeltennistafels en basketbalkorven.” De Markt van Oedelem krijgt een zomerse touch door de aanleg van een petanqueveld. Op sportpark Drogenbrood kan je je dan weer uitleven op het beachvolleybalterrein. En de laatste twee weken van augustus kunnen jongeren er zich uitleven op een pumptrack.