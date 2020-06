Beernem maakt bijna half miljoen euro vrij voor ‘coronaherstelplan’ Bart Huysentruyt

10 juni 2020

15u32 0 Beernem Het heeft even geduurd, maar de gemeente Beernem heeft een coronaplan klaar. Het bestuur neemt een aantal maatregelen om het economische leven een duw in de rug te geven. Er ligt een cheque van net geen half miljoen euro klaar.

“De komende maanden zal duidelijk worden welke negatieve impact deze crisis zal hebben op onze gemeentefinanciën”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Net omdat de uitdagingen zo divers zijn, hebben we ons niet laten verleiden tot snelle ‘promo-acties’, maar namen we de beslissing om een coronaherstelplan op te maken. We zetten er 490.000 euro voor opzij.”

Dat plan richt zich op drie groepen: kwetsbaren, de lokale economie en het verenigingsleven. De meest kwetsbaren krijgen een budget van 115.000 euro. Dat geld gaat naar bijkomende steun, psychosociale begeleiding en meer digitale leermogelijkheden. Op het vlak van lokale economie komt er extra promotie voor de bezienswaardigheden van Beernem, er komen evenementen en er worden geen belastingen geheven op onder meer openbaar domein, terrassen en drijfkracht. Voor verenigingen en sportclubs is dan weer financiële steun voorzien. Ze worden ook betrokken bij Beernem Zomert, een initiatief in De Kleine Beer met onder meer een pop-upevenementenplein.