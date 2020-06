Beernem krijgt van Landelijke Gilde een zitbank cadeau en die staat al te pronken Bart Huysentruyt

26 juni 2020

11u47 0 Beernem De Landelijke Gilde Beernem heeft aan de gemeente een zitbank geschonken. De bank symboliseert samenhorigheid en moet mensen verenigen. Als locatie werd de Kallemoeiedreef gekozen.

Die straat bevindt zich vlakbij het sportcentrum en is gekozen door de leden van de Landelijke Gilde. “Zeker in deze coronatijd, waarin we veel fietsen en wandelen, is een plek om eens te verpozen belangrijk”, zegt Ivan Ryckaert van Landelijke Gilde Beernem. De bank is zopas geplaatst. Gebruik hem ook tijdens de nationale streekzoektocht van de Landelijke Gilden van 1 juli tot 30 september. De route ligt vlakbij.