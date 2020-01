Beernem klinkt op het nieuwe jaar Bart Huysentruyt

05 januari 2020

18u08 2 Beernem In deelgemeente Sint-Joris hebben duizend Beernemnaars geklonken op het nieuwe jaar.

De nieuwjaarsdrink wordt elk jaar in een andere deelgemeente georganiseerd. Dit keer was het na negentien jaar nog eens de beurt aan Sint-Joris. De receptie werd door de aanwezigen gesmaakt. De herbruikbare bekers gingen vlot over de toonbank: er werden er tweeduizend verdeeld. Burgemeester Jos Sypré (CD&V) kwam er zijn schepencollege voorstellen. De gemeente investeert 33 miljoen euro de komende zes jaar. Om het plan toe te lichten, start binnenkort de Ronde van Beernem, te beginnen op 13 januari in Oostveld.