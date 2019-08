Beernem klaar voor eerste schooldag: eenrichtingsverkeer in Rollebaanstraat en schoolstraat in Creytensstraat Bart Huysentruyt

26 augustus 2019

17u32 0 Beernem Eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Rollebaanstraat en het uittesten van een schoolstraat in de J. Creytensstraat moeten de veiligheid rond de Beernemse scholen verbeteren.

Vanaf eind augustus is er eenrichtingsverkeer in het eerste deel van de Rollebaanstraat. Fietsers mogen in beide richtingen blijven fietsen. Bovendien is er een verbod voor zwaar vervoer (meer dan 3,5 ton) om via de Bloemendalestraat de Rollebaanstraat in te rijden. Die twee maatregelen moeten zorgen voor veiliger verkeer in de omgeving van lagere school De Zonnebloem en middenschool Sint-Lutgart. “Vanaf maandag 23 september testen we ook een maand lang een schoolstraat uit in de J. Creytensstraat", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Dat betekent dat de J. Creytensstraat van 23 september tot en met 25 oktober aan het begin en einde van de schooldag gedurende een half uur afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. Wie met de auto komt, kan parkeren aan de Markt, de kerk of aan Sportpark Den Akker en van daaruit te voet verdergaan.”

Aan vrije basisschool Sint-Joris is er op het einde van het vorige schooljaar ook een tijdelijke schoolstraat ingevoerd. Binnenkort wordt dat geëvalueerd, samen met de school, ouders en buurtbewoners. “Bij een positieve evaluatie kunnen we een definitieve invoering van de schoolstraat overwegen", zegt Sypré. Hoogstwaarschijnlijk zal dat ook zo zijn.