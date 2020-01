Beernem kiest voor groene gevels tegen klimaatopwarming Bart Huysentruyt

06 januari 2020

12u37 0

De gemeente Beernem gaat haar inwoners én haar eigen patrimonium voorzien van groene gevelbeplanting tegen de klimaatopwarming.

Het voorstel kwam van Groen-raadslid Roos Lambrecht. “We weten dat planten, bomen en struiken de effecten van de verstening en dus ook de hitte kunnen temperen”, zegt ze. “De gemeente kan hierin zeker een voorbeeldfunctie vervullen. Mits wat kleine ingrepen, zoals een paar tegels uitbreken en wat goede aarde voorzien, kan de gemeente gevelplanten voorzien aan haar openbare gebouwen.” Schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen) voegt de daad bij het woord: “Dit wordt standaard meegenomen als ontwerpaspect bij toekomstige aanpassingen of bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen. Ook kleinschalige ingrepen zijn nuttig. Sommige Beernemse burgers hebben reeds al het initiatief genomen om een klimplant aan te planten. Burgers die dit willen doen, nemen best even contact op met de groenambtenaar om te kijken of het voetpad breed genoeg is. De gemeente voorziet in ieder geval zelf een gevelaanplant in de binnentuin tussen het gemeentehuis en de bibliotheek, en ook voor de inrichting van de tuin van het Sociaal Huis wordt gekeken voor gevelgroen aan de muur.”