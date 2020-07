Beernem heeft nu ook een logo: “Tijdens coronacrisis hebben we samenhorigheid gevoeld” Bart Huysentruyt

17 juli 2020

12u38 0 Beernem De gemeente Beernem heeft een logo. Het is de eerste stap richting nieuwe huisstijl voor Beernem. Wie goed kijkt, herkent een beer, maar ook de verwijzing naar de drie deelgemeenten.

“We krijgen heel vaak vragen vanuit verenigingen om ons wapenschild te mogen gebruiken op evenementen of briefwisseling”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Omdat dat verwarrend kan zijn met officiële brieven vanuit de gemeente, dachten we na over een alternatief.” Ook de coronacrisis hielp mee: “We hebben veel samenhorigheid gevoeld bij onze inwoners. Een eigen logo symboliseert die eenheid.” Drie bureaus tekenden een nieuwe huisstijl uit. Het is Nele Serlet van NS’Sense die de opdracht binnenhaalde. De Beernemse hield het sober en toch duidelijk. “Het lijkt een beetje op een liggend getal drie, maar je kan er ook een beer in herkennen. Dat blijft toch hét symbool van Beernem." Met een beetje verbeelding zie je het logo ook als twee bruggen, een verwijzing naar de vele bruggen in Beernem. De drie pijlers zijn dan weer de drie deelgemeenten. “Dit logo zal zorgen voor een betere herkenbaarheid”, zegt burgemeester Sypré. “We zullen het logo gebruiken op onze wagens, in publicaties of op vlaggen.”