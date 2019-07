Beernem drukt door op consultatieronde NMBS: “We moeten een herkansing krijgen” Bart Huysentruyt

02 juli 2019

18u36 0 Beernem Tijdens de West-Vlaamse consultatieronde over het NMBS-vervoersplan heeft de gemeente Beernem zijn stem stevig laten horen.

Beernem vindt nog altijd dat het slachtoffer is geworden van het vorige vervoersplan. Er werden toen heel wat treinen geschrapt die in Beernem stoppen. “We hielden slechts vier P-treinen over met een rechtstreekse verbinding naar en van de hoofdstad tijdens de spitsuren”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Met extra overstappen en tijdverlies als belangrijkste gevolg voor onze reizigers. Het aantal opstappers in Beernem is dan ook gedaald sedert deze schrapping. We zijn vragende partij voor een stop van één van die 4 IC-treinen die elk uur van en naar Brussel rijden en die Beernem voorbij rijden. We moeten een herkansing krijgen.”

Alle Beernemse politieke partijen zijn voorstander van een verhoogd treinaanbod. Tijdens de komende gemeenteraad komt N-VA-raadslid Arthur Mortier met een voorstel op de proppen. Twee treinen per uur en een vlotte overstap in Aalter van de lokale trein op een IC-trein, vormen voor de N-VA de basis voor een goed en efficiënter treinaanbod in Beernem. “Het is jammer dat inwoners nu vanuit Beernem met de wagen naar Aalter of Brugge moeten om van daar vlot richting Brussel te sporen. Het bestaande treinaanbod is te gering.”