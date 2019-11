Basisschool De Zonnebloem kleurt helemaal rood: “We sparen voor een stiltehuisje voor de kinderen” Bart Huysentruyt

29 november 2019

13u34 0 Beernem In basisschool De Zonnebloem in Beernem kleurde iedereen rood. De school is helemaal in de ban van de Rode Neuzenactie, met de bouw van een stiltehuisje als ultieme doel.

De Zonnebloem maakt van de rode neuzen een jaarthema, met een heel draaiboek vol acties en inzamelingen. “We sparen immers voor een stiltehuisje dat we samen met enkele ouders willen bouwen”, vertelt leerkracht Eline Tant. “Het zal wellicht pas af zijn in mei, op ons apotheosemoment.” Deze maand werkte de school al rond ‘ik voel me anders.... maar oké’. Hierbij kregen de leerlingen een opdracht van de schoolmascotte Okido om een dagboek bij te houden. “Volgende maand gaan we dan evalueren in de klassen.”