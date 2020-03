Auto rijdt langs achteren in op vrachtwagen en belandt in gracht naast E40 Siebe De Voogt

02 maart 2020

14u45 0 Beernem Op de E40 in Beernem is de rechterrijstrook richting binnenland al een tijdlang versperd door een ongeval. Een auto reed er langs achteren in op een vrachtwagen en belandde in de gracht. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond even na 13.15 uur plaats. De vrachtwagenchauffeur verklaarde volgens de federale wegpolitie hoe een achteropliggende wagen hem plots langs achteren aanreed. De auto raakte van de weg af en kwam tot stilstand in een gracht naast de snelweg. De brandweer snelde ter plaatse en moest de chauffeur uit het wrak bevrijden. Het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Volgens de politie werd gevreesd voor een bekkenbreuk. Door het ongeval was de rechterrijstrook omstreeks 14.45 uur nog steeds versperd voor het verkeer.