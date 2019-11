Arbeider valt 5 meter naar beneden in binnenvaartschip: klimteam brandweer redt slachtoffer uit penibele situatie Mathias Mariën

14u49 0 Beernem Langs de Vaart-Noord in Beernem is maandagmiddag een arbeider van veevoerderbedrijf Group Depré in een ruim van een binnenvaartschip, die daar aangemeerd lag, gevallen.

De man viel zo’n 5 meter naar beneden. De hulpdiensten kwamen met een speciaal klim- en reddingsteam ter plaatste. Uiteindelijk konden ze met behulp van de ladderwagen de onfortuinlijke man uit het ruim halen. Hij bleef de hele tijd bij bewustzijn en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet meteen duidelijk hoe erg de man er aan toe is. De precieze omstandigheden waarin het arbeidsongeval is kunnen gebeuren, worden onderzocht. Tijdens de reddingsoperatie was de Vaart Noord afgesloten voor het verkeer.