ANPR-camera’s langs het traject Sint-Jorisstraat en Hellestraat Bart Huysentruyt

24 februari 2020

08u51 0 Beernem Er komen slimme ANPR-camera’s langs de N368 Sint-Jorisstraat in Beernem en Hellestraat in Aalter. De gemeenteraden van Beernem en toen nog Knesselare beslisten eind 2018 om deze camera’s gezamenlijk te financieren, zodat een intergemeentelijke en interprovinciale trajectcontrole met vrachtwagensluis en nummerplaatherkenning zou ingevoerd worden langs dit traject.

De betrokken gemeenten hebben nu een offerte opgevraagd voor zo’n camera. In eerste instantie zou het gaan om een vrachtwagensluis, zonder trajectcontrole. “We vernamen tijdens het overleg ook dat er nog verdere afstemming moet gebeuren tussen de parketten van Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen over de behandeling van de overtredingen en tussen de verwerkingssystemen van de beide betrokken politiezones”, zegt Beernems burgemeester Jos Sypré (CD&V). De camera zou er ten vroegste tegen het einde van het jaar komen. “Samen met het gemeentebestuur van Aalter richten we intussen een schrijven aan het agentschap Wegen en Verkeer om op de E40 signalisatie aan te brengen, zodat het verkeer komende van Brugge in Aalter de N44 neemt om richting Knokke te rijden en niet afslaat in Beernem. Dit willen we om het doorgaand zwaar verkeer langs de N368 te weren.”