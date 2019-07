Anja Coens (CD&V): “Receptie voor huwelijk tussen geparkeerde auto’s? Dat kan beter” Bart Huysentruyt

09u18 0 Beernem Raadslid Anja Coens (CD&V) pleit voor meer mogelijkheden voor burgerlijke huwelijken in Beernem. Nu kunnen de trouwers enkel een kleine receptie houden op het gemeenteplein.

“Steeds vaker kiezen mensen enkel voor een burgerlijke plechtigheid en koppelen ze daar een glaasje aan vast", zegt Anja Coens. “Nadien wordt er op het gemeenteplein door het jonge koppel een drankje aangeboden. Heel leuk, maar we moeten ook een leuke ruimte voorzien, in plaats van enkel een plaats tussen geparkeerde wagens.”

Burgemeester Jos Sypré (CD&V) staat open voor het voorstel. Volgens hem wordt er momenteel de kans gegeven aan jong getrouwden om zelf een kleine receptie te houden op de zijkant van het gemeenteplein. “Op die manier staan ze andere trouwers die op dezelfde dag volgen niet in de weg. Het lijkt me goed om bij de huwelijksaangifte een aanbod te doen van de mogelijkheid tot het houden van een huwelijksreceptie, waarbij we elektriciteit kunnen aanbieden. De heraanleg van het gemeenteplein steekt momenteel in de meerjarenplanbespreking. Een mooie ruimte voor ceremonies zou inderdaad een meerwaarde zijn. Ik denk dat het niet slecht is om de beide handelszaken, café Het Nieuw Gemeentehuis en de cultuurcafé van De Kleine Beer te betrekken in het aanbod tot het houden van een receptie.”