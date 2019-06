Anderhalve kilometer nieuwe fietspaden tussen Beernem en Sint-Joris Bart Huysentruyt

07 juni 2019

17u17 0 Beernem De fietspaden langs de Sint-Jorisstraat tussen Beernem en Sint-Joris krijgen een opknapbeurt.

De missing-link is een dossier dat al jaren op het verlanglijstje staat van het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat er een nieuw vrijliggend fietspad wordt gerealiseerd achter de bomenrij tussen de brug in Sint-Joris en het industriepark. Er komt ook een fietspad tussen de Lattenklieversstraat en het fietspad langsheen het kanaal. Nu ligt dit stukje nog in dolomiet. Volgens schepen van openbare werken, Claudio Saelens (CD&V) worden ook de kruispunten met het Galgeveld, Maria-Aaltersteenweg en Kauter aangepakt. “De zichtbaarheid zal er vergroten. De grondverwervingen hebben bijzonder lang aangesleept. Hierdoor was de stedenbouwkundige vergunning vervallen. Ook de normen op het vlak van waterhuishouding zijn er in de jaren strenger op geworden. Dit maakt het dossier een stuk duurder. We betalen nu een kleine 2 miljoen euro, waarvan ongeveer 450.000 euro ten laste van de gemeente. We hopen dat de Vlaamse regering hun aandeel vlug zal goedkeuren, zodat we dit najaar in uitvoering kunnen gaan.”