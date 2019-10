Alle verlichting in Beernem tegen 2030 met led’s Bart Huysentruyt

18 oktober 2019

Beernem Tegen 2030 moet alle verlichting op het grondgebied Beernem met led’s gebeuren. Dat heeft schepen Claudio Saelens donderdag op de gemeenteraad gezegd.

Op de gemeenteraad van oktober is een nieuwe stap gezet voor de aanleg van een veilig fietsverbinding tussen Beernem en Oedelem langs de Scherpestraat en Beernemstraat. Het wegtracé werd er goedgekeurd. Raadslid Piet De Rycke (CD&V) pleitte voor een versnelde omvorming van de openbare verlichting naar led-verlichting. “Dit is niet enkel goed voor het milieu, maar ook voor de energiefactuur. Bovendien is het de doelstelling van de nieuwe Vlaamse regering om tegen 2030 overal led-verlichting te voorzien.” Volgens schepen van Nutsvoorzieningen Claudio Saelens (CD&V) was er recent een overleg tussen schepencollege en Fluvius rond een overdracht van het openbaar verlichtingsnet. “Het is een lucratief aanbod, een win-win voor iedereen, dat we niet naast ons kunnen neerleggen en dat een volgende gemeenteraad zal voorgelegd worden. Zo zal ons openbaar verlichtingsnet omgevormd zijn naar led-verlichting tegen 2030.”