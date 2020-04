Al meer dan 450 boekenpakketten verdeeld via afhaalbib: “Wat een succes” Bart Huysentruyt

29 april 2020

09u06 1 Beernem De bibliotheek van Beernem verdeelde al 450 boekenpakketten, sinds op 6 april is gestart met de afhaalbib. De bibliotheekmedewerkers worden overspoeld met aanvragen.

De aanvrager kan werken volgens twee digitale reservatiesystemen: ofwel een eigen pakket samenstellen, ofwel zich laten verrassen door de bib zelf. De ontlener kan het pakket ophalen na afspraak, binnen een tijdsslot van 10 minuten. De afhaaluren zijn een uitgebreide versie van de gewone namiddag- en avondopeningsuren. “Per week konden tot nu toe 104 pakketten afgehaald worden. Door enkele optimalisatiemaatregelen is de capaciteit sinds 27 april opgedreven tot 154 pakketten per week”, zegt schepen van Cultuur Patricia Waerniers (CD&V). Ondertussen is ook de inleverbus weer in werking.. Reserveren kan via https://beernem.bibliotheek.be/afhaalbib