Al 5 kandidaat-uitbaters voor restaurant Bulskampveld: “Leg de lat hoog” Bart Huysentruyt

13 december 2019

12u25 0 Beernem Er hebben zich al vijf kandidaten gemeld om vanaf januari 2020 uitbater te worden van restaurant Bulskampveld in Beernem. Dat staat sinds eind september leeg.

“De laatste uitbater is, na vele klachten, de laan uitgewezen. Het provinciebestuur is op zoek naar een nieuwe concessiehouder vanaf januari 2020 voor maximum 3 jaar”, legt provincieraadslid Isabelle Vandenbrande (N-VA) uit Beernem uit. “Het restaurant van dit grootste landschapspark van de provincie heeft de laatste 12 jaar een moeilijke doortocht gemaakt. Het was een juweel in de periode dat de familie Taveirne de uitbaters waren. We willen het restaurant de uitbaters geven die het verdient. Ieder landschapspark van onze provincie verdient een uitbater die als ambassadeur zijn streek en domein vertegenwoordigt, authentiek en kwaliteitsvol.”

De provincie heeft de concessie met de uitbater zelf verbroken omdat er heel wat gebreken waren. De samenwerkingsovereenkomst op een correcte manier afsluiten loopt moeilijk. De provincie is nog in onderhandeling over de overname van het meubilair en de keuken voor de nieuwe concessiehouder. “Er hebben zich op dit moment vijf geïnteresseerden gemeld voor de nieuwe uitbating”, zegt Vandenbrande. “Belangrijk om weten is dat de huurprijs door de inschrijvers zelf wordt bepaald. We hopen dat de deputatie snel het bestek kan uitschrijven zodat het restaurant opnieuw kan openen.”