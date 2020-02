Aangetroffen lichaam in kanaal is dat van vermiste Patrick Van Steenkiste (69) Siebe De Voogt

12u03 42 Beernem In Beernem is woensdagvoormiddag een levenloos lichaam aangetroffen in het kanaal Gent-Brugge-Oostende. Het was een schipper die het drijvende lichaam omstreeks 10.45 uur opmerkte ter hoogte van De Kijkuit en de hulpdiensten verwittigde. Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat het gaat om de vermiste Patrick Van Steenkiste (69) uit Hertsberge.

Duikers van de brandweer haalden het stoffelijk overschot uit het water. Voor het slachtoffer kon echter geen hulp meer baten. Het labo en de wetsdokter trokken ter plaatse om de identiteit van de man te achterhalen. Uit hun bevindingen blijkt het slachtoffer de 69-jarige Patrick Van Steenkiste te zijn uit Hertsberge, bij Oostkamp. Dat bevestigt de lokale politie Het Houtsche. Patrick Van Steenkiste was al een drietal weken vermist. Op dinsdag 28 januari vertrok hij rond 18.15 uur te voet uit zijn woning in de Sparrendreef in Hertsberge. Sindsdien ontbrak elk spoor. De politie zocht de omgeving van de woning van de zestiger af met warmtecamera’s en honden, maar die zoekacties bleven zonder resultaat. Het parket ging niet meteen uit van kwaad opzet. De politie zag een wanhoopsdaad als meest waarschijnlijke piste.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn of op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.