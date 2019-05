900 bezwaren en ook Beernem tegen komst windmolens aan Merlebeek Bart Huysentruyt

28 mei 2019

20u42 0 Beernem Het college van burgemeester en schepenen in Beernem besliste op dinsdag 28 mei om ongunstig advies te verlenen voor de aanvraag van nv W-Kracht om een windturbinepark met drie windturbines op te richten en te exploiteren in de Halvemaanstraat in Beernem.

Op 4 april diende de firma W-kracht een aanvraag in bij de provincie voor het plaatsen van drie windmolens in de omgeving van de Merlebeek in Beernem. Het openbaar onderzoek liep van 25 april tot 24 mei. Tijdens het openbaar onderzoek werden bijna 900 (!) bezwaren ingediend. Het college vond een groot aantal argumenten van de ingediende bezwaren terecht en verleent negatief advies. De bewoners klaagden onder meer over slagschaduw en lawaaihinder. De provincie zal uiteindelijk de knoop doorhakken.