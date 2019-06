4 maanden cel voor onderdak bieden aan voortvluchtige verkrachter Bart Boterman

03 juni 2019

13u02 0 Beernem Een man uit Oedelem is veroordeeld tot 4 maanden cel en 400 euro boete omdat hij een voortvluchtige verkrachter twee jaar lang onderdak bood in zijn woning. Al die tijd kon de verkrachter, die tot 9 jaar cel was veroordeeld, onderduiken om niet terug naar de gevangenis te moeten.

De procureur haalde bij het begin van het proces aan dat verschaffen van onderdak aan voortvluchtige veroordeelden in de meeste gevallen niet wordt vervolgd. “Maar dit is een ander geval. Wim V. (57) wist maar al te goed dat David M. (36) werd gezocht om zijn celstraf verder uit te voeren. Het waren geen kleine feiten, maar wel verkrachting van een minderjarige. Toen de politie een vermoeden had over zijn verblijfplaats en aanklopte bij de woning, leidde hij David M. naar buiten via een vluchtweg”, aldus de procureur. De voortvluchtige, die 9 jaar cel kreeg in 2004 maar nog een deel moest uitzitten na strafonderbreking, werd daarna alsnog opgepakt in de buurt.

De twee hadden elkaar leren kennen in de afdeling voor seksueel delinquenten in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Wim V. werd namelijk zelf al tot 5 jaar met uitstel veroordeeld voor verkrachting van een minderjarige. “Hij woonde inderdaad bij mij, maar ik was bang van hem. Daarom durfde ik hem niet aangeven bij de politie”, was zowat de enige uitleg die Wim V. kon geven tijdens zijn proces. De rechter veroordeelde Wim V. uiteindelijk tot 4 maanden cel en 400 euro boete. Het openbaar ministerie vroeg nochtans 8 maanden opsluiting. David M. zit intussen verder zijn straf uit in de cel.