37 vaten met onbekend goedje gedumpt aan Bulskampveld: afval van drugslab? Siebe De Voogt

09 augustus 2019

17u56 2 Beernem Op een parking naast provinciaal natuurdomein Bulskampveld in Beernem zijn vrijdagmorgen liefst 37 vaten met een voorlopig onbekende substantie achtergelaten. Mogelijk gaat het om afval dat afkomstig is van de productie van synthetische drugs in een drugslab, al kan de politie dat niet bevestigen.

Een politiepatrouille stelde de afvaldumping vast op de parking Het Aanwijs langs de Reigerlostraat, naast Bulskampveld. Voor de veiligheid werd meteen een perimeter ingesteld. Uiteindelijk kwam de civiele bescherming de 37 metalen en plastieken vaten ophalen. Ook de federale politie werd ingelicht van de vondst. Wie de vaten naast het Bulskampveld gedumpt heeft, is nog niet duidelijk. Ook over de inhoud van de vaten kan het gerecht nog geen uitsluitsel geven.

De politie Het Houtsche roept de hulp in van eventuele getuigen. “Wie in de buurt van de parking iets gezien of gehoord heeft, vragen we om contact op te nemen met de politie op het nummer 050/82.08.00.”