“Veiligheid moet centraal staan in Matthysstraat” Bart Huysentruyt

31 mei 2019

11u20 0 Beernem Raadslid Rolle De Bruyne (Groen) pleit voor een veiliger Marcel Matthysstraat in Oedelem. Hij legt zijn voorstel voor aan partijgenoot en schepen Jan Vanassche.

Sinds kort zijn er een pak nieuwe appartementen gebouwd in de Marcel Matthysstraat. Deze straat, die de Knesselarestraat verbindt met de Oudezakstraat, is smal en er ligt geen voetpad. “Op dit mo-ment geldt er eenrichtingsverkeer voor motorvoertuigen, fietsers mogen in beide richtingen rijden”, doet Rolle De Bruyne uit de doeken. “De huidige regeling gaf tot nu toe weinig problemen. Maar sinds de nieuwe flats zijn er ook negen in- en uitritten van garages. Dat is gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker.” Volgens De Bruyne volstaat een C3-bord met ‘Uitzonderlijk plaatselijk verkeer’ om de chauffeurs af te raden het straatje te gebruiken.