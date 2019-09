“Omrijroute Rollebaanstraat bewust langs handelszaken” Bart Huysentruyt

05 september 2019

19u51 0 Beernem Het is aanpassen voor het verkeer, maar sinds deze week geldt er éénrichtingsverkeer en een tonnagebeperking in de Rollebaanstraat in Beernem.

Het gaat om het stuk vanaf de Bloemendalestraat in de richting van de Berenheemstraat. De nabij liggende scholen hadden om die maatregel gevraagd. Maar na de beslissing van de gemeenteraad in juni werd klacht ingediend. Die werd evenwel volledig weerlegd door het Agentschap Binnenlands Bestuur. “Dit stuk is te smal voor tweerichtingsverkeer, met alle mogelijke conflictsituaties tussen auto’s onderling en tussen auto’s en fietsers”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We beogen een betere veiligheid in de schoolomgeving, waar het probleem zich niet enkel tijdens de sluitingsuren, maar de hele dag stelt. Op het smalste punt kunnen twee auto’s elkaar niet passeren, waardoor er soms over het voetpad gereden wordt.”

Het Agentschap Binnenlands Bestuur geeft de gemeente gelijk. “De omrijroute is door het verkeersstudiebureau doelbewust bepaald om meer verkeer te laten passeren langs de handelszaken in de buurt", laat Sypré weten. “We volgen het invoeren van het éénrichtingsverkeer in de Rollebaanstraat op de voet en zullen maatregelen nemen indien de snelheid er verhoogt en als omliggende straten extra belast wordt.”

In een volgende fase wordt de Rollebaanstraat als een fietsstraat ingericht.