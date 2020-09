N-VA Beernem reikt ‘Ruitentikker’ uit aan Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden Bart Huysentruyt

10u31 0 Beernem De Feest- en Handelsgroep Dorpsvrienden mag de tweede Ruitentikker van N-VA Beernem in ontvangst nemen. Met deze jaarlijkse cultuurprijs zet de N-VA personen, verenigingen of initiatieven in de kijker die bijdragen aan de versterking van het culturele en gemeenschapsleven in Beernem.

Het was provincieraadslid Isabelle Vandenbrande (N-VA) die de Ruitentikker aan Martin D’haeninck, de voorzitter van de Dorpsvrienden overhandigde tijdens de aangepaste corona-editie van de jaarlijkse avondmarkt. Al 70 jaar organiseren de Dorpsvrienden de meest uiteenlopende culturele activiteiten en sportieve evenementen. Al meer dan dertig jaar zijn de Rozenfeesten en de jaarlijkse avondmarkt daarbij het absolute hoogtepunt.

Werk van Marcel Matthijs

De Ruitentikker verwijst naar de titel van het bekende werk van Marcel Matthijs, de vergeten en onderschatte schrijver uit Beernem. De eerste Ruitentikker reikte de N-VA in 2018 uit aan de Harmonie De Vrienden van Groot-Beernem. “Net als de Harmonie zetten ook de Dorpsvrienden op een unieke manier hun schouders onder het gemeenschapsleven in Beernem. Daar zijn we hen bij N-VA bijzonder erkentelijk en dankbaar voor”, stelt provincieraadslid Vandenbrande.