“Maak van Beernem de warmste gemeente van Vlaanderen”: dit is de opmerkelijke vroege oproep van cafébazin Veronique Bart Huysentruyt

16 februari 2020

07u44 2 Beernem Het is pas februari, maar toch denkt cafébazin Veronique Maeyaert van Het Nieuw Verleden in Beernem al aan december. Ze roept haar collega’s, verenigingen en bij uitbreiding heel Beernem op om iets samen op poten te zetten voor De Warmste Week. “We hebben meer dan ooit nood aan samenhorigheid", vindt ze.

Op de Facebookpagina van café Het Nieuw Verleden is het al een hot topic, maar waardin Veronique Maeyaert wil bij uitbreiding heel Beernem bij haar initiatief betrekken. Ze droomt van één grote cheque voor een goed doel tijdens De Warmste Week van Studio Brussel. Het is nog niet eens zeker of die goede doelactie in december weer georganiseerd wordt, maar toch wil de cafébazin het erop wagen.

Goed doel in Beernem

“Toen we het café zijn gestart in januari van 2019, was het doel om mensen dichter bij elkaar te brengen en opnieuw te laten communiceren in een rustig kader. Dat is aardig gelukt. Maar we dromen van meer. Er is zoveel negativiteit in de wereld. Mensen hebben het moeilijk om tevreden te zijn met kleine dingen. Daarom wil ik er een beetje hoop en positivisme tegenaan gooien. We hebben een prachtige gemeente met mooie moderne accommodaties en vele mogelijkheden zowel op sportief als verenigingsvlak. We kunnen de warmste gemeente van Vlaanderen worden, in functie van een goed doel in Beernem.”

Verenigingsleven

Samenhorigheid is de sleutel, zegt Veronique. Ze wil iedereen aan één zeel doen trekken. “Collega’s uit de horeca in Beernem zien het zitten om mee te doen, maar ik wil ook verenigingsleven warm maken, en bij uitbreiding iedereen in Beernem. Onze ideeën zijn groots. Er is zoveel mogelijk. Maar we moeten het nu, in februari al, in gang zetten om dit plan te doen slagen.”

‘Sterkste mens’

De waardin denkt aan een spel zonder grenzen tussen alle deelgemeenten van Beernem. Er wordt luidop gedroomd van een quiz, een rugbywedstrijd, een competitie ‘sterkste mens’ en een kroegentocht met optredens. “Zelf organiseren we ook vaak optredens of comedyavonden. Alle opbrengsten kunnen op één hoop gegooid worden en resulteren in een grote cheque voor De Warmste Week. Wat zou het mooi zijn om daar als gemeente Beernem te mogen pronken. Ik denk dat iedereen daar een goed gevoel bij zou hebben.”

Met haar oproep wil ze dit project in beweging zetten. Wie de cafébazin wil meehelpen, kan gewoon even binnenlopen of contact opnemen via de Facebookpagina van Het Nieuw Verleden. Het café bevindt zich in de Wellingstraat tussen Beernem en Ruddervoorde.