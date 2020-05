“Lanceer een vijftrapsraket om onze motor opnieuw te laten draaien”: N-VA lanceert 12-puntenplan Bart Huysentruyt

11 mei 2020

15u36 0 Beernem Oppositiepartij N-VA wil dat de gemeente een vijftrapsraket lanceert om de Beernemse motor opnieuw op toeren te laten draaien. Ze heeft twaalf voorstellen klaar om economisch weer mee te tellen.

Naast het schrappen van de geplande belastingverhoging en een gedifferentieerde verlaging van de belasting op gebouwen voor de ondernemers en handelaars die het hardst getroffen zijn, werkte de partij nog elf andere economische crisis- en relancemaatregelen uit. Fractieleider Gijs Degrande: “Volgens onderzoek van de krant De Tijd raakt de coronacrisis maar liefst 45 procent van onze ondernemingen ongemeen hard. Dat is bijna de helft van onze lokale economie. Bijna 12 procent van de Beernemse ondernemingen is in direct gevaar door de crisis en zowat 32 procent kan geen bijkomende tegenslag aan. Het is alle hens aan dek. Daarom bezorgen we alle voorstellen aan de meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Groen. Samen pakken we de gevolgen van corona in Beernem aan.”

Foodtruckfestival

De partij stelt voor om een horecabon te geven aan elke inwoner. Zo kan iedereen vijf euro schenken aan de plaatselijke middenstand. Er moet volgens N-VA ook een commercieel plan opgesteld worden met onder meer een stickeractie, een kroegentocht en een foodtruckfestival. Horeca moet meer ruimte krijgen door grotere terrassen en gemeenschappelijke parasols, winkels krijgen dan weer extra signalisatie, als het van N-VA afhangt. Nog opgenomen in het plan zijn promotiefilmpjes, het schrappen van belasting op standplaatsen voor de markt en een Beernembon voor wie er komt overnachten.