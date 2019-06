“Ik ben gepensioneerd en heb veel te veel tijd”: zestiger dist opvallend excuus op na betrapping op dronken rijden Siebe De Voogt

25 juni 2019

14u11 0 Beernem Een 67-jarige man uit Beernem toverde dinsdagmorgen een opvallend excuus uit z’n hoed in de Brugse politierechtbank. Hij moest er zich verantwoorden voor dronken rijden. “Ik ben gepensioneerd en heb dus veel te veel tijd om te drinken”, vertelde P.V.

De Beernemnaar wilde op 27 oktober vorig jaar keren in een smalle straat met zijn wagen. Tijdens het manoeuvre raakte hij de gevel van een woning met z’n trekhaak. De politie kwam ter plaatse, maar P.V. slaagde er niet in om een ademtest af te leggen. De daaropvolgende bloedproef weigerde hij af te leggen. Volgens de politie was de man manifest dronken. Hij gaf uiteindelijk toe twee jenevers te hebben gedronken. “Sinds m’n pensioen drink ik veel”, gaf P.V. dinsdagmorgen toe aan politierechter Peter Vandamme. “Ik heb geen hobby’s en heb bijgevolg veel te veel tijd.” De man kreeg uiteindelijk twee maanden rijverbod en een geldboete van 1.600 euro, waarvan hij de helft effectief moet betalen.