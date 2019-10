“IJzersterk meerjarenplan” heeft prijskaartje in Beernem: belastingen gaan omhoog Bart Huysentruyt

15 oktober 2019

21u30 0 Beernem De belastingvoet in Beernem gaat omhoog. De gemeente trekt de personenbelasting op van 7,5 naar 7,8 procent en ook de gemeentelijke opcentiemen stijgen van 945 euro naar 1.080 euro. “Het huidig belastingtarief dat dateert van 2003 is op termijn niet meer houdbaar”, verklaart burgemeester Jos Sypré (CD&V).

“Ofwel moet er bespaard worden op personeel en dus ook op dienstverlening, ofwel moet er langs inkomstenzijde iets gebeuren. De inkomstenbronnen van de gemeente zijn vooral door het verlies aan inkomsten door de federale taks-shift sterk gedaald. Bovendien groeien aan de uitgavenzijde de dotaties aan politie en brandweer. We schakelen onze belastingsvoet gelijk met die van de omliggende gemeentes, houden we de belastingdruk voor de gezinnen betaalbaar en bouwen we onze mooie gemeente verder uit tot een plek waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.”

Volgens Sypré krijgt de Beernemnaar daar de komende jaren veel voor in de plaats. Hij spreekt van een “ijzersterk meerjarenplan”. “Blikvangers in het meerjarenplan zijn de bouw van een nieuw zwembad, het vernieuwen van de gemeenteschool en het voorzien van extra middelen om aan armoedebestrijding te doen”, aldus Sypré. “We pakken het mobiliteitsvraagstuk aan en maken van Beernem een echte fietsgemeente en we werven extra personeel aan voor het onderhoud van de wegen en het groen. De speelpleinen en kindvriendelijke open ruimtes gaan we opwaarderen en de toekomst van het jeugdhuis wordt met inspraak van de jongeren verzekerd. We investeren sterk in de vestigingsplaatsen van de Buitenschoolse Kinderopvang en in het aantrekkelijk maken van de job en het uitbreiden van het aantal uren van de begeleidsters.”