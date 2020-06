Geen verkeer meer toegestaan in Marcel Matthysstraat Bart Huysentruyt

09 juni 2020

09u36 0 Beernem Het éénrichtingsverkeer in de Marcel Matthysstraat in Beernem wordt opgeheven. Er mag voortaan geen verkeer meer door deze sluipweg.

De Matthysstraat is een zijstraat van de Beernemstraat en wordt al jaren als een snelle sluipweg gebruikt. De bewoners zijn die gevaarlijke situatie beu. “Komende vanuit de Beernemstraat wordt de richting er aangeduid door een blauw bord met een witte pijl, wat uitnodigt om de smalle Marcel Matthysstraat in te rijden en als sluipweg te gebruiken”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “We heffen het éénrichtingsverkeer op en stellen een verbod in voor alle verkeer, uitgezonderd fietsers.” Ook gebruikers van de garages kunnen er nog in.