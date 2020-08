“Beernem heeft meer bomen nodig, vooral aan landbouwbedrijven” Bart Huysentruyt

11 augustus 2020

08u32 0 Beernem De hittegolf in ons land doet oud-schepen en N-VA-raadslid Gijs Degrande dromen van meer bomen in Beernem. Hij denkt daarbij vooral aan het vee op de vele landbouwbedrijven in de gemeente.

“Bomen aan de rand van een weiland of zoals vroeger als groepje in het midden ervan, al dan niet rond de veedrinkpoel, zijn goed voor het dierenwelzijn en economisch belangrijk”, zegt hij. “De runderen, paarden en schapen kunnen er schuilen tegen de te felle zon en te veel warmte. Dieren die niet lijden onder hittestress zijn spontaan gezonder en groeien beter. Experimenten in het buitenland wezen zelfs uit dat de vlees- en melkproductie toenam. Paarden hebben dan weer minder last van zonnebrand”, refereert Degrande onder andere naar publicaties van VILT, Vlaams Infocentrum van Land- en Tuinbouw.

Hij vraagt op korte termijn een actieplan voor meer bomen in de openbare ruimte én in de land- en tuinbouwgebieden van de gemeente. “Hiervoor wil ik een werkgroep Landbouw en Natuur en Milieu opstarten.”