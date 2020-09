Aanvraag voor twee windmolens aan Beelkens definitief van tafel geveegd Bart Huysentruyt

16 september 2020

14u39 0 Beernem Vlaanderen schrapt de aanvraag voor twee windturbines aan Beelkens, Miseriestraat en Lindeveld in Beernem. Eerder had ook de gemeente Beernem negatief geadviseerd.

De vergunning is geweigerd, omdat het project in strijd is met de planologische bestemming van het landschappelijk waardevol agrarisch gebied. “Kort gezegd: het project schaadt de schoonheid van het landschap”, zegt schepen van Groen Jan Vanassche (Groen). “We hebben daar vaak op gehamerd, maar bij eerdere beslissingen werd dat nog van tafel geveegd. Nu volgt men eindelijk deze redenering.” Tegen deze beslissing kan de ontwikkelaar nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen. De gemeente Beernem werkt voort aan een windplan om toch mogelijkheden op andere locaties te onderzoeken.