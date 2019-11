Zestiger verpletterd onder silo: kippenboer riskeert celstraf voor dodelijk ongeval op zijn erf Ook werkgever van slachtoffer staat terecht voor onopzettelijke doding Jef Van Nooten

04 november 2019

13u00 0 Balen Een kippenboer uit Balen riskeert een gevangenisstraf voor onopzettelijke doding. Het slachtoffer was de 60-jarige Eddy Himpens uit Oudenburg. De man kwam er in juni 2017 meel leveren, maar raakte verpletterd onder een silo die niet verankerd was. “Niet alleen de kippenboer, maar ook de werkgever van het slachtoffer is mee verantwoordelijk voor dit dodelijke ongeval”, meent de arbeidsauditeur.

Wie is verantwoordelijk voor de dood van Eddy Himpens (60) uit het West-Vlaamse Oudenburg? Over die vraag boog de correctionele rechtbank in Turnhout zich maandagochtend. De man kwam op 28 juni 2017 onder een silo terecht toen hij meel ging leveren bij een kippenbedrijf aan de Lichtenboslaan in het Kempense Olmen (Balen). Hij leverde die meel in opdracht van veevoederbedrijf Huys uit de Krakeleweg in Brugge waar hij al 17 jaar in dienst was. Zowel de kippenboer uit Balen als de zaakvoerders van het Brugse veevoederbedrijf stonden terecht. Ze riskeren een gevangenisstraf voor onopzettelijke doding.

Niet stabiel

Volgens arbeidsauditeur Dymphna De Ceulaer is kippenboer V.L. uit Balen mee verantwoordelijk voor het dodelijke arbeidsongeval door de gebreken aan de silo. “De silo die het slachtoffer aan het vullen was, was totaal niet stabiel. Normaal moet zo’n silo (als hij meer dan 5 ton kan dragen, red.) verankerd zijn. Maar deze silo stond met zijn poten op vier betonnen blokken die op hun beurt op een modderige en scheve ondergrond stonden”, zegt De Ceulaer.

De silo was niet verankerd. Hij stond slechts met vier poten op betonnen blokken op een modderige ondergrond Arbeidsauditeur Dymphna De Ceulaer

Toen een werknemer van het kippenbedrijf aan Eddy vertelde dat hij de verkeerde silo aan het vullen was, wilde hij de aanvoerbuis loskoppelen. De silo is daarbij omgevallen.

Verkeerde silo

Volgens de advocaat van de kippenboer gaat het om een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De bewuste silo was al 3 jaar niet meer in gebruik. Het was helemaal niet de bedoeling dat Eddy Himpens deze silo zou vullen op 28 juni 2017. “De levering was gepland om 14 uur, maar gebeurde pas om 18.30 uur. Mijn cliënt was op dat moment niet meer aanwezig in de kippenstallen”, aldus de advocaat van V.L.. “Bovendien was het niet de gebruikelijke chauffeur die kwam leveren. Himpens was er nooit eerder geweest. Normaal moesten de silo’s 2, 4, 5 en 7 volgespoten worden met meel, maar het slachtoffer spoot 2 ton meel in silo 8, een silo die al lang niet meer in gebruik is. En van alle richtingen dat de silo kon vallen, valt hij ook nog eens net in de richting van Himpens. Dit is een zeer jammerlijke opeenvolging van gebeurtenissen.”

De advocaat benadrukte ook dat V.L. het kippenbedrijf 38 jaar lang heeft uitgebaat. “Nooit eerder was er een ongeval gebeurd. Er is ook geen kans op recidive, want in december 2017 heeft hij het pluimveebedrijf gesloten. Hij heeft zelf een geweldige knak gekregen door dit overlijden op zijn erf.”

Veiligheidsinstructies

Niet alleen de kippenboer ging in de fout volgens de arbeidsauditeur. Ook de zaakvoerders van het veevoederbedrijf uit Brugge zouden zich mee schuldig hebben gemaakt aan onopzettelijke doding. “Ze hebben het nagelaten om de nodige veiligheidsinstructies te geven aan hun werknemer. Nochtans was in 2012 al een andere werknemer van het bedrijf betrokken bij een ernstig arbeidsongeval. Toch werd er 5 jaar later nog altijd geen degelijk welzijnsbeleid gevoerd”, aldus nog Dymphna De Ceulaer.

Chauffeurs weten dat ze niet mogen leveren als er zich een onveilige situatie voordoet Advocaat van de werkgevers van het slachtoffer

Volgens de advocaten van de zaakvoerders werden die veiligheidsinstructies wel degelijk gegeven. Maar dan mondeling, waardoor ze er geen enkel bewijs voor hebben. Pas na de dood van Eddy Himpens voerde het bedrijf schriftelijke preventie- en risicoanalyses in. “Als zaakvoerders kunnen ze onmogelijk bij alle klanten langs gaan om te kijken waar de gevaarlijke punten zijn. Daarom hebben ze de chauffeurs altijd op het hart gedrukt om niet te leveren als er zich een onveilige situatie voordoet, of minstens eerst met de zaakvoerders contact op te nemen. Dat heeft het slachtoffer niet gedaan”, klinkt het.

De zaakvoerders haalden nog aan dat de dood van Eddy Himpens ook voor hen bijzonder tragisch was. Eddy was al in dienst voordat zij de het veevoederbedrijf van hun vader over namen, en ook de zoon van Eddy is nog bij hen tewerkgesteld. “Eddy was een bijzonder aangename collega die altijd sfeer bracht op het werk. Die sfeer is sinds dit ongeval heel wat minder. Als we hier iets aan hadden kunnen doen, zouden we het gedaan hebben.”

Vonnis op 2 december.