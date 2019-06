Wombatjes van De Klimboom schenken geld aan vzw Help Brandwondenkids Jef Van Nooten

04 juni 2019

19u03 28

De kinderen van juf Emilie van freinetschool De Klimboom in Balen hadden maandag een ontmoeting met een vertegenwoordiger van de vzw Help Brandwondenkids in Mol. De kinderen van klas ‘Wombatjes’ overhandigden een cheque van 458,18 euro. Het geld werd bijeen gespaard door rosse centjes te verzamelen. De kinderen verkochten ook sfeerlichtjes en kunstwerkjes die ze zelf gemaakt hadden. “We zijn de Wombatjes en juf Emilie enorm dankbaar voor deze cheque", klinkt het bij de vzw Help Brandwondenkids.