Wolf bijt kangoeroe dood in Antwerpse Kempen

Onderzoek moet uitwijzen of het om August gaat AW,JGH

25 december 2019

14u56 122 Balen August de wolf lijkt zich momenteel in de Antwerpse Kempen te begeven. Een wolf heeft zichzelf in Balen immers op een stuk kangoeroevlees getrakteerd. Dat meldt het Meldpunt Welkom Wolf van natuurvereniging Landschap vzw.

Gisteren stelden Landschap vzw en de campagne ‘Welkom Wolf’ nog dat er nagenoeg zeker een wolf aan het rondzwerven is in de Antwerpse Kempen, na waarnemingen in Lichtaart en Gierle, en twee dode schapen bij een boer in Zoersel. Afgelopen nacht kwam daar nog bizar bewijsmateriaal bij: bij een particulier in Balen werd één kangoeroe gepakt en een andere verwond.

Jan Loos van Landschap vzw is ervan overtuigd dat een wolf de dader is. “Het dier kroop onder de omheining en nam één kangoeroe mee”, licht hij het bizarre tafereel toe. “Het gaat om vrij kleine dieren, dus dat is voor een wolf geen probleem.”

DNA-onderzoek

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is ter plaatse voor DNA-onderzoek. Volgens Loos bestaat de kans dat het om de wolf August gaat. August dook voor het eerst op in augustus 2018, vandaar zijn naam. Hij trok enige tijd met de wolvin Naya op, maar die werd een tijd geleden doodgeschoten. Sindsdien dwaalt hij alleen rond op het militaire domein tussen Leopoldsburg en Hechtel-Eksel waar hij wacht op een nieuw wijfje.

Toch vermoedt het Meldpunt Welkom Wolf dat August verantwoordelijk is voor de dode kangoeroe in Balen. “Die werd in de afgelopen weken nog levend gespot in de omgeving. Maar het kan ook om een nieuwe wolf gaan.”

Schrikdraad

Eind februari volgt een voorlichtingsvergadering voor houders van schapen en andere dieren in de Antwerpse Kempen, om te leren hoe men zijn dieren tegen de wolf kan beschermen. “Met schrikdraad kom je al ver”, zegt Loos. “We raden mensen met dieren aan om een kijkje te nemen op www.welkomwolf.be voor advies rond preventie en het doorgeven van waarnemingen.”

Verdwenen kangoeroe

Het zoontje van een gezin in Balen stelde woensdagochtend vast dat er iets niet pluis was in de kangoeroeweide. “Ferre kwam afgelopen en zei dat één van de witte kangoeroe’s in de weide vol bloed hing”, vertelt eigenares Wendy Janssens. “Nadat we de dierenarts verwittigden, stelden we vast dat er van onze vijf kangoeroes één gewoon verdwenen was. We hebben drie bruin-grijze en twee witte. Van die laatste is er één verdwenen en één gewond aan beide oren. Aan de rand van de weide konden we zien dat er gegraven werd onder de draad door.”

De wolf verdween met zijn slachtoffer in de velden rondom de woning om er rustig te kunnen genieten van zijn kerstmaaltijd. Vlakbij de weide van de kangoeroes werden sporen van poten ontdekt die overeenstemmen met de sporen van wolf August. De gewonde kangoeroe gaat nu samen met zijn drie bruin-grijze companen logeren op een andere plek, omdat de wolf ze nu gemakkelijk zou terugvinden.

Stalen

Joachim Mergeay van Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kwam ter plaatse om vaststellingen te doen en stalen te nemen. “Aan de draad van de kangoeroeweide vonden we haren van waarschijnlijk wolf August”, weet hij. “De wolf groef zich een weg naar zijn prooi onder de draad waarbij hij haren achterliet aan die draad. Die gaan we gebruiken om te achterhalen of het effectief wolf August is, de voormalige partner van wolvin Naya.”

Ook bij de gewonde kangoeroe werden stalen genomen voor het onderzoek.

Infobijeenkomst

“Ik ben bijna 100 procent zeker dat het over een andere wolf dan diegene die gisteren in de Noorderkempen gesignaleerd werd”, zegt Jan Loos van Meldpunt Welkom Wolf. “August loopt al langer rond op de grens van de provincie Antwerpen en Limburg. Eerder heeft hij op andere plaatsen in de buurt al toegeslagen. Normaal overleeft August in het wild met het jagen op wilde dieren, zoals onder meer reeën, everzwijnen of hazen en dan valt zijn aanwezigheid niet op. Met een simpele stroomdraad onderaan de weide van de kangoeroe’s had dit vermeden kunnen worden aangezien de omheiding meer dan hoog genoeg is om een wolf tegen te houden. Het is nogmaals gebleken dat het heel belangrijk is dat de mensen in de provincie Antwerpen met schapen en andere mogelijke slachtoffers van de wolf zo snel mogelijk geïnformeerd worden met een infobijeenkomst.”