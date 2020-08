Vrouw ligt dood in het water naast haar wagen in Olmen Wouter Demuynck

25 augustus 2020

08u42 20 Balen In de Pastorijstraat in Olmen is maandag rond 22.30 uur een vrouw (44) uit Balen overleden bij een ongeval. Rond de omstandigheden heerst nog veel onduidelijkheid.

Maandagavond troffen de hulpdiensten de wagen van de vrouw in een gracht aan. De vrouw lag ernaast deels in het water en was verdronken.

De omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht, maar de politie sluit wel uit dat er derden bij betrokken waren.